Test sierologico: come funziona, dalla prenotazione all'esito | VIDEO

Test sierologici per Coronavirus: dove, come, quando? Dal momento in cui si è aperta la possibilità per i laboratori privati autorizzati di eseguire l'esame che rileva la presenza di anticorpi contro Sars-CoV-2, sono stati molti i cittadini che hanno deciso sotto consultazione del loro medico, di sottoporsi al prelievo per capire se abbiano avuto o meno un contatto con il virus. Accompagnati dalla Dottoressa Giovanna Cenni del Laboratorio Analisi Caravelli di Bologna abbiamo ricostruito, passo dopo passo, tutte le operazioni e le tempistiche del test sierologico.

Necessaria la richiesta del medico, poi si accede al laboratorio rispettando tutte le regole

Cosa serve per accedere al test sierologico e come lo si può prenotare. Perchè è necessaria la prenotazione del medico di base e di quali dispositivi bisogna dotarsi per venire in laboratorio a farla? Come è organizzata la sala di attesa? Lo spiega la dottoressa Cenni: "E' necessaria la richiesta di un medico fiduciario che in caso di positività possa prendere in carico il paziente.La prenotazione è obbligatoria per mantenere i requisiti di distanziamento e contenimento della diffusione del virus. Si può prenotare per telefono o inviando una mail corredata di recapito telefonico per essere richiamati. Si deve indossare la mascherina ed igienizzare le mani all'ingresso. Prima dell'entrata si viene accolti dal nostro personale che verifica la prenotazione, il corretto uso della mascherina e fa entrare in struttura non più di due persone alla volta.

19 tipi di test e differenza di tempistiche

Quanti tipi di test Covid-esistono e quali consiglia a chi? Ci può dare un range di costi per sottoporsi all'esame? Tempi dell'esito? E quanto tempo passa fra questo e il tampone in caso di positività al contatto con il virus? Cosa si fa nel frattempo? "Attualmente sono disponibili 19 test convalidati dal gruppo tecnico regionale, che sono in continua implementazione. Si distinguono in test immunocromatografici, test clia Elisa. Sono tutti test sovrapponibili per risultato. Come per tutti i test di determinazione anticorpale ci possono essere risultati dubbi che necessitano di verifica con metodica diversa. I costi variano a seconda della tipologia da 25 euro a 60 euro prelievo escluso per i test immunocromatografici l'esito è entro 12 ore mentre per i CLIA 48/72 ore lavorative. Il referto positivo è corredato dalle indicazioni per attivare SSN che contatta il paziente entro 48 /72 ore per effettuare il tampone".

I numeri: oltre 500 test in una settimana

Quante richieste stanno arrivando al laboratorio Caravelli, che è uno degli ambulatori accreditati per l'esame? "In una settimana sono state circa 550 le persone che sono venute qui per sottoporsi al test sierologico e devo dire con sollievo che pochissime sono risultate positive. E altrettanti sono in attesa. Sottolineo che non lo si fa per curiosità, ma per ragioni mediche effettive".

