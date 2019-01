Il Crash trasloca alle Caserme Rosse: 'Qui in attesa del bando del Comune'

Crash trasloca alle caserme rosse. Dopo il sequestro dell'edificio di via Fiammelli -a rischio sgombero- e l'annuncio a sorpresa del collettivo che intende partecipare al bando del comune per gli spazi da rigenerare, con particolare interesse alla ex centrale del latte di via Corticella, il collettivo attraverso un nota rende noto che Palazo D'Accursio ha concesso una soluzione-ponte mettendo a disposizione alcuni spazi delle Caserme Rosse.

"Considerando lo sgombero ordinato dalla procura di Bologna ormai imminente" si legge nel comunicato del collettivo "abbiamo avanzato la necessità di trovare una soluzione ponte che ci permetta da un lato di proporci alla città". L’amministrazione comunale "ci ha proposto una parte delle Caserme Rosse, dove fin da questa settimana troveranno casa temporaneamente una buona parte delle nostre attività. Cogliamo in questa situazione una possibilità in più per costruire relazioni con il territorio corticellese, tema decisivo nella scelta di proseguire il percorso nel quartiere evitando il dodicesimo sgombero".

Il collettivo fa sapere di non aver comuque dimenticato gli stabili di via Fiammelli e di via della Cooperazione "lasciati al degrado in nome della speculazione edilizia" e di costituire un comitato apposito per monitorarne il futuro destino.

Quella delle Caserme Rosse, una serie di locali che già ospitano un circolo Arci e una palestra, è in ogni caso una soluzione-ponte, che libera l'edificio di via Fiammelli e ospiterà il collettivo in attesa che vada a segno l'iter del bando comunale.