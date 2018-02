Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Due anni di formazione gratuita per donne artigiane a Mondo Creativo di Bologna. Creativi108 lancia il progetto Florà per contrastare il gender gap in Europa Il 23 febbraio 2018 alle ore 15.30 al padiglione 35 di Bologna Fiere, in occasione della manifestazione dedicata alla creatività per gli amanti dell’hobbistica e del fai-da-te “Il Mondo Creativo”, verrà presentato alla città di Bologna il progetto europeo Florà “Handmade Women Across Europe”. L’iniziativa di durata biennale ha l’obiettivo di far fronte al divario occupazionale di genere (o gender gap) attraverso l’erogazione di borse di studio per la formazione di 15 donne-artigiane sopra i 25 anni di Italia, Bulgaria, Spagna, Repubblica Ceca e Polonia. Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+, è un’idea di Creativi108, realtà bolognese esperta di innovazione sociale e di progettazione internazionale, che ha deciso di dare vita a Florà per sostenere le donne che con il loro lavoro artigianale fanno fronte alla difficoltà di accesso al mercato del lavoro o si impegnano per il miglioramento dell’economia familiare. Per ognuno dei 5 paesi coinvolti nel progetto saranno selezionate 3 handmade che potranno accedere ad un percorso di formazione di due anni che le aiuterà a sviluppare tutte le competenze necessarie a diventare delle vere proprie imprenditrici. Gli ambiti di formazione sono al passo con i tempi di un’economia digitale e riguardano: ICT ed e-commerce, Social Media e Branding, Management, gestione economica e autoimprenditorialità. Competenze tecniche ma anche le cosiddette soft-skills saranno un patrimonio non esclusivo ma che verrà diffuso dalle 15 handmade ad altre loro “colleghe” residenti nel proprio Paese in modo da moltiplicare le ricadute positive del progetto Florà. Un ulteriore obiettivo del progetto è far si che le artigiane che completeranno il percorso formativo previsto per i prossimi due anni assumano il ruolo di una nuova figura professionale definita “Handmade Thinker” che ha le capacità non solo di “fare” il prodotto artigianale, ma anche di interpretare il mercato, saper utilizzare strumenti digitali e sviluppare strategie di posizionamento e di empowerment. Alle Handmade Thinkers verrà proposto un percorso formativo che si svolgerà in 4 mobilità internazionali e in formazioni online, secondo il modello del “blended learning” e sarà co-sviluppato con il contributo del know-how delle organizzazioni capofila del progetto per il proprio Paese. Ognuna delle 5 organizzazioni partner infatti avrà un percorso comune di condivisione di standard, metodologie e obiettivi comuni, contribuendo con il proprio portato legato alle specificità del contesto socio-economico del proprio paese. In questo modo sarà possibile implementare il progetto in modo efficace e pertinente in ciascuna area geografica. Florà darà vita ad un network europeo per il sostegno dell’autoimprenditorialità femminile nel campo dell’artigianato. Ciascuna delle organizzazioni capofila del progetto sarà responsabile della attivazione e del coinvolgimento attivo di almeno altre 30 organizzazioni del proprio contesto nazionale che saranno chiamate a prendere parte alle azioni di potenziamento dei risultati e delle ricadute positive in termini economici e sociali a livello nazionale ed internazionale. Per informazioni sul progetto Florà è possibile rivolgersi a Creativi108 (Via Niccolò Dall'Arca, Bologna, Tel 051.402239, Fax 051.402239) mail info@handmade-flora.com o consultare il sito web www.handmade-flora.com .

LE TAPPE DEL PROGETTO FLORA 1° Tappa - Bologna, Italia (20 - 24 febbraio 2018) Presentazione e coordinamento Dal 20 al 24 febbraio 2018 a Bologna si terrà il Kick Off Meeting che darà il via al progetto Florà. I referenti delle organizzazioni partner e gli stakeholder italiani saranno invitati a condividere l’analisi dei bisogni e dei profili professionali specifici dei propri contesti socio-economici di origine. Durante le giornate si andranno inoltre a definire i criteri di selezione delle 15 donne-artigiane che avranno accesso alla formazione. Il 23 febbraio in particolare si svolgerà la presentazione del progetto presso la sede di Bologna Fiere in occasione della manifestazione “Il Mondo Creativo”. *** 2° Tappa - Valencia, Spagna (11 - 15 giugno 2018) Formazione autoimprenditorialità Durante la seconda tappa le 15 donne-artigiane selezionate per prendere parte al percorso di formazione si incontreranno a Valencia per acquisire e potenziare le soft skills che portano all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. I temi saranno successivamente approfonditi in un corso di formazione online. *** 3° Tappa - Sofia, Bulgaria (3 - 7 settembre 2018) Formazione E-commerce e ICT Il terzo appuntamento formativo riguarda l’acquisizione di competenze nel campo del E-Commerce e ICT . Gli argomenti saranno approfonditi nelle settimane successive in un corso di formazione online. *** 4° Tappa - Polonia (8 - 10 ottobre 2018) Coordinamento e valutazione I referenti delle organizzazioni partner del progetto si riuniranno per fare una valutazione intermedia dei risultati delle attività realizzate, ma anche per definire in dettaglio le attività e le formazioni future, nonché la diffusione dei risultati e l’organizzazione della conferenza finale prevista nel 2019. *** 5° Tappa - Polonia (3 - 7 dicembre 2018) Formazione Branding e Social Media Le 15 Handmade Thinkers approfondiranno il tema del Branding e l’utilizzo dei Social Media come strumento di promozione della propria attività artigianale. Anche in questo caso il progetto prevede un successivo approfondimento online delle tematiche affrontate. *** 6° Tappa - Praga, Repubblica Ceca (01 - 05 aprile 2019) Formazione Management e Business L’appuntamento sarà l’occasione per le partecipanti per acquisire le competenze necessarie alla gestione e organizzazione economica e gestionale della propria attività. *** 7° Tappa - Bologna, Italia (8 - 12 ottobre 2019) Seminario di condivisione e conferenza finale Le partecipanti saranno invitate a condividere la propria esperienza formativa contribuendo allo sviluppo di una piattaforma di e-learning su: autoimprenditorialità, comunicazione e diffusione delle buone pratiche. Allo stesso tempo saranno chiamate a definire azioni rivolte agli stakeholder per la diffusione di una cultura di sostegno all’autoimprenditorialità femminile nell’artigianato. Si svolgerà inoltre la conferenza finale del progetto che prevede il coinvolgimento dei referenti delle organizzazioni partner per la valutazione e presentazione dei risultati raggiunti. *** 8° Tappa - Online (novembre 2019) Le organizzazioni partner collaboreranno online nella raccolta dei materiali prodotti per il progetto e nella valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti.