Crespellano, uomo accoltellato: un arresto

Altro accoltellamento nel bolognese. Dopo l'aggressione che aveva sconvolto la zona Universitaria del capoluogo emiliano lo scorso 2 maggio, un altro uomo è stato ferito con una coltellata. E' successo ieri pomeriggio nel Comune di Valsamoggia.

Da quanto si apprende, ancora fumoso è il movente dietro il fatto di sangue, che si è consumato vicino alla stazione dei treni di Crespellano.

La vittima è un cittadino italiano di 27 anni. L'uomo, portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Ritenuto responsabile dell'aggressione è un 28enne moldavo, arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.