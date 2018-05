Incendio a Crespellano: a fuoco la fabbrica di cioccolata Majani

Oggi intorno alle 17 si è sviluppato un grosso incendio alla fabbrica di cioccolato Majani, nella zona industriale di Crespellano, in via Giacomo Brodolini, 16.

Le fiamme sarebbero partire da un macchinario di produzione, utilizzato per la tostatura del cacao. Non ci sono stati feriti. Le fiamme avrebbero un'origine accidentale all'interno di uno dei capannoni. Potrebbe essersi verificato un corto circuito o un surriscaldamento. Si è alzata un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza. Imprecisati per il momento i danni alla struttura dello stabilimento.

Sette squadre dei Vigili del fuoco sul posto. L'intervento alle 20 era ancora in corso.

Gallery