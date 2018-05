Lavori, rotonda sopraelevata Nuova Bazzanese: deviazioni al traffico

Quasi conclusi i lavori per la realizzazione della nuova strada provinciale SP 569 - “Nuova Bazzanese”.

Ecco le modifiche al traffico e la circolazione:

1. In località Crespellano, da lunedì 28 maggio la strada provinciale SP 569 sarà deviata in corrispondenza di quella attuale, con conseguente chiusura al traffico dello svincolo tra la provinciale e via Lunga. L'accesso a via Lunga sarà garantito dal nuovo svincolo realizzato a est di quello attuale e dalla via Emilia. I tempi previsti per i lavori della rotonda sopraelevata sono di circa 5/6 mesi.

2. Durante i lavori il collegamento pedonale con la stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano sarà garantito tramite la nuova strada in prolungamento di via Pastore verso est e l'esistente viabilità che sovrappassa la Bazzanese e prosegue in affiancamento alla linea ferroviaria.

3. Si consiglia ai mezzi pesanti in direzione del comparto industriale di utilizzare la Via Emilia. Per favorire la circolazione sarà istituito il divieto di sosta temporaneo lungo la carreggiata di via Pastore.

Percorsi consigliati

1. Direzione Crespellano-Bologna, Bologna-Crespellano: si usa il nuovo svincolo aperto in entrambi i sensi di marcia.

2. Direzione Bologna-Via Lunga: si entra nel nuovo braccio di Via Pastore.

3. Direzione Via Lunga-Crespellano: si esce dal nuovo braccio di Via Pastore.

4. Direzione Via Lunga-Bologna: si passa da Ponte Ronca.

5. Direzione Crespellano-Via Lunga: si passa uscendo alla prima uscita e si rientra nel nuovo braccio di Via Pastore.

6. Disegno dello svincolo finale: la SP 569 (in rosso) passa sotto allo svincolo di accesso (in azzurro e in quota); il passaggio pedonale sarà garantito nel lato sinistro del nuovo svincolo. Durante i lavori il collegamento pedonale con la stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano è garantito tramite la nuova strada in prolungamento di Via Pastore verso est e l'esistente viabilità che sovrappassa la Bazzanese e prosegue in affiancamento alla linea ferroviaria.