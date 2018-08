Controlli e sanzioni nelle aziende agricole: lavoratori in nero e sicurezza

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna hanno eseguito una serie di controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle aziende agricole.

Due di queste sono state sanzionate per un importo complessivo di 4.675 euro: all’interno di una delle due ditte, i militari hanno sorpreso una 35enne italiana che stava lavorando in “nero”. Il titolare dell’altra azienda, invece, è stato sanzionato per non aver fornito i dispositivi di sicurezza individuale, un argomento di fondamentale importanza per evitare gli incidenti sui luoghi di lavoro.