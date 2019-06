Mangia topicida: paura per un bimbo di otto mesi

E' originaria di Crevalcore la famiglia del bimbo di otto mesi che ieri è stato portato al policlinico di Modena in elisoccorso, per una sospetta intossicazione da topicida. E' successo nell'Appennino modenese, dove il piccolo si trovava con la famiglia, un paese vicino a Pavullo. Quando il bimbo è arrivato in ospedale non manifestava sintomi evidenti di intossicazione, ma la attenzione rimane alta, e per questo rimarrà in osservazione per qualche giorno. Dalle prime ricostruzioni sembra che la quantità di veleno ingerita fosse modica.



