Furti a Crevalcore: nei guai professionista della tecnica dell'abbraccio

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno denunciato una 26enne cittadina romena per furto con destrezza. Dopo la denuncia di un 65enne crevalcorese al quale era stata rubata una catenina d'oro, i Carabinieri della stazione hanno avviato un'indagine.

L'uomo era stato "abbracciato" da una ragazza in segno di ringraziamento per alcune informazioni stradali richieste. I militari hanno scoperto un’altra vittima del luogo derubata dalla giovane, una 79enne che stava andando a fare la spesa. Anche in quell’occasione, la 26enne, dopo essere scesa da un SUV di colore scuro condotto da un complice non ancora identificato, si era avvicinata alla donna con lo stesso modus operandi.