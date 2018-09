Crevalcore, caccia all'esibizionista in bicicletta: "Mostra i genitali alle ragazzine"

L'identikit è piuttosto particolareggiato: età fra i 35 e i 40 anni, maglia da ciclista, sempre in sella di una mountain bike, in testa un casco da bicicletta e sul viso un paio di occhiali da sole. Si muove da tempo a Crevalcore e ormai le segnalazioni si sommano, i genitori manifestano rabbia e preoccupazione: sì perchè questo soggetto avrebbe più volte mostrato i suoi genitali a delle ragazzine.

Un papà ha fatto un appello sui social nel quale mette in allerta il maniaco: "Prima o poi ti becco mentre giri per Crevalcore. Meglio se vai subito dai Carabinieri e ti costituisci.. Mia figlia piange e non dorme più la notte per colpa tua. Faccio un appello a tutti, l'uomo in questione si veste da ciclista anche se la bici su cui si muove non è da ciclista. Molesta le ragazzine e si denuda mostrando loro i genitali".

Questo genitore non è solo. Alcuni cittadini di Crevalcore fanno sapere che l'allerta è alta e che in diversi stanno dando la caccia all'uomo, sperando ovviamente che siano le forze dell'ordine ad assicurarlo alla giustizia facendo finire un incubo per genitori e bambini.