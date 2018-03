Accoltellato fuori dalla discoteca, 19enne ferito dopo rissa

È ricoverato all'ospedale di Baggiovara in prognosi riservata un 19enne di Crevalcore, ferito da una con una coltellata all'addome a seguito di una rissa scoppiata in discoteca.



È accaduto nella notte tra sabato e domenica in un noto locale di Nonantola. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e i Carabinieri locali per risalire agli autori del gesto. Secondo quanto ricostruito il giovane era in compagnia di alcuni amici quando apparentemente, per futili motivi, avrebbe avuto un diverbio con un altro ragazzo.

Ne sarebbe nata una accesa discussione, sfociata in un fronteggiamento tra due gruppi di persone. Scaramucce proseguite anche dopo che i buttafuori del club hanno fatto uscire gli interessati dal locale.

Dalle parole si è poi, passati ai fatti e a un certo punto il giovane vittima, di origine nordafricana ma residente a Crevalcore, si è accasciata.



Per l'episodio, al termine delle ricerche, è stato denunciato un 20enne della provincia, cittadino italiano, con qualche precedente per lesioni gravissime e porto abusivo d'armi.