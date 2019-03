Incendio a Crevalcore: fiamme in capannone, trattori danneggiati

Alcuni trattori sarebbero rimasti bruciati o pesantemente danneggiati in un incendio notturno che ha coinvolto un capannone di rimessaggio per attrezzi agricoli. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare intensamente per avere ragione del rogo, alimentatosi anche con delle vicine balle di fieno stoccate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Crevalcore, per accertare entità dei danni e soprattutto l'origine delle fiamme. Non risultano feriti o persone evacuate.