Crevalcore, incendio in case Acer, 15 evacuati: probabile causa il mozzicone di una sigaretta

Incendio questa notte intorno alle tre a Crevalcore al piano terra di una palazzina Acer di via Perti. Intossicate cinque persone, di cui due Carabinieri: l'intossicazione è lieve, ma i due residenti dell'appartamento in cui ha avuto origine il rogo sono stati ricoverati nell'ospedale di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di una coppia: lui classe '63 e lei classe '51. Immediati gli interventi di Vigili del Fuoco e Carabinieri.

L'origine dell'incendio, un divano: potrebbe essere stato il mozzicone di una sigaretta o un corto circuito provocato da una presa multipla. Le fiamme limitate all'appartamento, il fumo si è propagato in tutto lo stabile, che è stato evacuato (15 persone in totale). Una coppia di anziani (90enni entrambi) avevano cercato di restare nella loro casa per paura che fosse una scusa per derubarli.