Spaccio a Crevalcore: colto in flagrante, 27enne in manette

Servizi anti droga anche in provincia. I Carabinieri di Crevalcore hanno arrestato un 27enne marocchino, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso il marocchino in viale Antonio Gramsci mentre stava vendendo una dose di hashish a un automobilista italiano di 34 anni. Volto noto ai militari per i suoi precedenti, il pusher è finito in manette. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Il servizio è terminato col sequestro di una ventina di grammi di droga. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del soggetto è stato applicato il divieto di dimora nel comune di Crevalcore.