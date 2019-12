A Cristina d'Avena il premio 'Lazzarino d'Oro' della città di San Lazzaro

In occasione del Santo Patrono di San Lazzaro, è stato consegnato a Cristina D’Avena il 'Lazzarino d’Oro': premio che ogni anno il Comitato pro Lazzarino assegna alle personalità cittadine che si sono distinte nelle proprie attività, riuscendo ad elevare culturalmente e socialmente la città.

La consegna del riconoscimento oggi pomeriggio nel Centro Sociale Ricreativo Culturale Fiorenzo Malpensa in via Jussi, dopo il pranzo di beneficenza alla presenza delle maggiori autorità comunali e di tanti simpatizzanti.

"La nostra Cristina D’Avena è riconosciuta come artista fra le più importanti degli ultimi decenni nel panorama dello spettacolo italiano - spiegano i rappresentanti del Comitato - Cantante, attrice, autrice, conduttrice televisiva: una carriera unica e originale, in cui ha personificato un modello stilistico che si è sempre riconosciuto in valori positivi. Nata con lo Zecchino d’Oro, è rimasta fedele ai principi ispiratori di amicizia e solidarietà dei fondatori del Coro dell’Antoniano. Nella sua lunga carriera artistica ha dimostrato alte qualità professionali ed umane. Il suo legame con San Lazzaro si è mantenuto saldo nel corso degli anni sia nei momenti di vita privata, sia nelle occasioni di vita professionale. La ricordiamo protagonista in varie manifestazioni locali, a cominciare dalla storica Fiera di San Lazzaro.Cristina vive con la sua meravigliosa famiglia nella nostra comunità e noi siamo orgogliosi di questa nostra “figlia”, tra le artiste più amate dal pubblico di grandi e piccini".

Così il sindaco Isabella Conti: "Cristina D’Avena, talentuosa figlia di San Lazzaro, oggi ha ricevuto il Lazzarino d’Oro, premio prestigiosissimo per la nostra terra. La sua voce e l’armonia che è in grado di creare intorno a se, sono stati di compagnia, ispirazione e conforto per tanti bambini, per intere generazioni. Una gemma di gioia e serenità incastonata nel cuore di ciascuno di noi. Grazie Cristina, per la delicatezza, il talento e l’umiltà con cui sai relazionarti con il mondo. La tua terra e la tua gente sono orgogliosi di te".

Il Lazzarino d'Oro, giunto alla 16esima edizione, nel corso degli anni ha visto premiati Estenio Mingozzi, Mons. Luigi Bettazzi, Giuliano Canè-Lucia Galliani, Pier Luigi Perazzini, Padre Gabriele Digani, Calisto Poggipollini, Werther Romani, Banda di San Lazzaro, Edo Ansaloni, Maria Cristina Baldacci, Michele Filippi, Isabella Conti, Mons. Domenico Nucci, Giovanni Cremonini e Daniela Brunelli.