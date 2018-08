Lite notturna alla Croce del Biacco: 41enne in arresto

E' stato arrestato per aver violato l'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione il cittadino marocchino di 41 anni arrestato dalla Polizia.

Intorno a mezzanotte, al 113 è stata segnalata una lite all'interno del Giardino Martiri della Croce del Biacco, nell'omonima via del quartiere Navile. La volante giunta sul posto ha inseguito e bloccato un uomo in fuga, cittadino marocchino di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti per droga e furti.

Portato in questura per gli accertamenti, si è appurato che l'uomo era stato espulso dall'Italia nel 2015 e non sarebbe dovuto tornare prima del 2020: seppur dopo due anni da provvedimento, nel gennaio del 2017, era tornato nel suo paese, per poi tornare in città, violandolo.