Si stacca braccio dalla Croce dell'Osservanza: monumento rimosso

E' stata rimossa completamente la croce monumentale di via dell'Osservanza, dalla quale ieri intorno a mezzogiorno si è staccato uno dei bracci che cadeva sulla strada. La via è stata chiusa per diverse ore per permettere ai vigili del fuoco di fare delle verifiche di stabilità.

In serata però è arrivato l'infausto verdetto: la croce è risultata pericolante nella sua interezza, ragione per la quale è stata rimossa con l'ausilio di due autogru. Della croce monumentale, eretta nel '700 e restaurata circa vent'anni fa, ora resta solo il basamento. Via dell'osservanza è stata riaperta solo nella tarda serata di ieri.