Accuse crollo ponte a Genova, Bonaccini: 'Teatrino vergognoso'

"Ogni responsabilità andrà ovviamente accertata e perseguita", ma "non oggi". E' duro il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con coloro "anche del mio partito" (cioe' il Pd) "che stanno dando luogo allo scontro sulle responsabilità del crollo di Genova.

"A poche ore da tragedie così immani, con soccorsi ancora in corso nel tentativo di salvare altre vite - scrive Bonaccini su Facebook - trovo irresponsabili coloro che, ricoprendo ruoli istituzionali o politici, si accusano reciprocamente dando luogo ad un teatrino vergognoso".

Anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, fa arrivare la propria solidarietà a Genova: "Da sindaco di una città che ha saputo reagire in diversi momenti della sua storia esprimo la nostra più grande vicinanza a Genova - scrive su Facebook - Bologna è a disposizione, come sempre, per offrire il proprio aiuto".

