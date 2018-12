Animalisti in piazza: il "cubo della verità" in via Indipendenza

Un po' manifestazione statica e pacifica un po' performance artistica. E' il "Cubo della verità" che sta andando in scena in queste ore in via Indipendenza.

Utilizzando un metodo che incuriosice il pubblico, gli attivisti cercano di guidare gli spettatori verso "la scelta vegana attraverso l’utilizzo di filmati inerenti a locali ed usuali pratiche di sfruttamento animale, e l’utilizzo di un approccio ispirato alla vendita di un prodotto", si legge nella nota.



Un presidio aperto a tutti. È essenziale indossare vestiti di colore nero adatti alle condizioni climatiche, e se ne siete in possesso per favore portate un computer portatile o tablet completamente carico. Maschere, cartelli e materiale cartaceo per sensibilizzare il pubblico vengono forniti.