La cucina bolognese patrimonio Unesco come la pizza napoletana

L'annuncio in occasione della presentazione del libro di Napoleone Neri 'A tavola con il Dottor Balanzone'.

'A Bologna è sempre esistito un felice connubio di cultura e coltura - si legge nella delibera della città Metropolitana - Sono almeno 70 le ricette, fra antipasti, primi e secondi, oltre 13 i salumi, oltre 13 i contorni, oltre 25 i dolci, oltre 12 le conserve, almeno 9 i formaggi, almeno 6 i mieli, almeno 11 i liquori, oltre 12 tipi di vino DOP e DOCG e molte birre artigianali con una tradizione che proviene dall'avvio dello Studium, con l'arrivo degli studenti dal nord.

Dopo i riconoscimenti UNESCO alla dieta mediterranea - continua - e all'arte dei pizzaiuoli napoletani, la richiesta appare opportuna e fattibile, come strumento per la salvaguardia e la valorizzazione nel mondo di questo patrimonio così ricco e unico.

'Il progetto si collega all'evoluzione di Bologna come 'Città del Cibo' slla scia del parco agroalimentare FICO e della Fondazione FICO per l'educazione alimentare e la sua sostenibilità e, più in generale, dell'importanza del settore agroalimentare, e vuole dunque assicurare al progetto una capacità di iniziativa che riesca a coinvolgere tutta la città e il territorio'.