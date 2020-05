L'ultimo pezzo dei medici del Maggiore piace a Renato Zero e Luca Carboni | VIDEO

I doctor life, gruppo musicale bolognese scoperto da Lucio Dalla, ha scritto 'CVD' un pezzo sulla prevenzione anti-Covid-19. I comportamenti corretti da tenere per proteggere sé e gli altri dal contagio cantati in questo brano condiviso da Renato Zero e Luca Carboni.

I Doctor Life sono un originale gruppo musicale bolognese, scoperto da Lucio Dalla: sei medici e un "paziente" che hanno pensato di unire passione, professione, parole e musica per fare promozione della salute.

Il gruppo è composto da Giovanni Barbanti (basso), Daniele Brandani (batteria), Vincenzo Cennamo (tastiere), Giuseppe Cervino (voce, tastiere e armonica), Carlo Descovich (chitarra solista), Elio Jovine (chitarra ritmica) e Domenico Tigani (sax tenore).

