VIDEO| Restyling Dall'Ara, Lepore: 'Progetto entro l'anno'

Il confronto tra Comune e Bologna calcio sul restyling dello stadio Dall'Ara procede, "con un buon ritmo". Parola dell'assessore allo Sport, Matteo Lepore. Il progetto "entro quest'anno con la squadra vogliamo presentarlo", afferma: "Il mese esatto non lo so, dipende dal Bologna". Nel frattempo "stiamo facendo gli incontri, direi con un buon ritmo. Siamo soddisfatti di come le cose stanno andando avanti e siamo sempre piu' convinti della scelta che abbiamo fatto", dichiara l'assessore. (Dire)