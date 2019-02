Calci alle auto nel parcheggio, rompe il vetro anche alla volante della Polizia

Polizia in via Stalingrado questa mattina intorno alle cinque: la segnalazione arriva da alcuni ragazzi che vedono un soggetto agitato intento a prendere a calci gli specchietti di alcune auto parcheggiate danneggiandole.

Al loro arrivo sul posto, non lontano dal McDonald, vedono in effetti un ragazzo che stava per salire su un veicolo con a bordo altre tre persone: lo fermano e lo controllano. Il giovane, toscano del '96, è agitato ma poi si placa ed entra volontariamente sulla volante.

Poi però un cambio di atteggiamento: nell'abitacolo della volante comincia a tirare pugni e scalciare fino a rompere il vetro dell'auto. Viene pertanto denunciato per danneggiamento aggravato a beni dello Stato. Per le quattro automobili prese di mira nel parcheggio si dovrà verificare (anche attraverso le riprese di videosorveglianza) che sia stato effettivamente lui l'autore.