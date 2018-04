Daspo in Montagnola, ancora due denunce per droga

Due giovani sono stati denunciati per spaccio nel pomeriggio di ieri in Montagnola. Erano le 17 quando i poliziotti hanno fermato un bolognese di 19 anni e un 21enne di origini albanese in due momenti differenti.

Il 19enne è stato fermato mentre, dopo aver visto gli agenti, stava cercando di allontanarsi dall'uscita posteriore del parco: la perquisizione ha consentito di sequestrare tre involucri di marijuana contenenti complessivamente 22,25 grammi di sostanza stupefacente pronta per la vendita.

Il 21enne albanese era invece in compagnia e allo stesso modo del primo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di darsela a gambe: addosso 2,4 grammi di hashish. Per entrambi un ordine di allontanamento dal parco della Montagnola.