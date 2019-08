Al voto il 26 gennaio: ipotesi elezioni regionali

26 gennaio 2020. È la data più probabile per il voto delle regionali in Emilia-Romagna. Bonaccini ha annunciato che deciderà a stetembre, la legge prevede che la data sia fissata dal presidente della Regione, con il presidente della corte d'appello, in una finestra che va dall'ultima domenica di ottobre all'ultima domenica di gennaio. Nel 2014 si votò il 23 novembre e il consiglio regionale s'insediò fra Natale e Capodanno, molto probabile che la data scelta sarà l'ultima utile: il 26 gennaio appunto.

Il presidente giustifica la scelta con la necessità di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, per evitare l'esercizio provvisorio. Scelta che, come prevedibile, non piace alle opposizioni. In corsa al momento ci sono Stefano Bonaccini, presidente uscende del Pd, che cerca di allargare la coalizione e Lucia Borgonzoni, leghista e sottosegretaria alla Cultura