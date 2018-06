Trovato cadavere in Slovenia, potrebbe essere del 26enne scomparso

Le autorità slovene stanno avviando accertamenti autoptici e Dna sul corpo che ieri pomeriggio è stato rinvenuto nel fiume Ljublianica, nei dintorni di Vevce, a pochi km a est di Ljubliana. A darne notizia è la stampa locale slovena. Il tremendo sospetto è che potrebbe trattarsi del cadavedere di Davide Maran, studente 26enne scomparso dalla capitale slovena all'alba dello scorso 25 marzo.

Originario di Cento, Maran al momento della scomparsa era in soggiorno di studio per perfezionare un master in Chimica. non è stato visto rientrare a casa dopo una serata passata in discoteca. Le ricerche dei mezzi di soccorso sloveni si sono da sempre concentrati sul fiume, con l'ipotesi che il giovane possa esservi caduto.

C'è bisogno però della conferma da parte del medico legale: già altre volte Maran era stato segnalato, anche fuori della Slovenia, segnalazioni poi rivelatesi infondate.