Morto sull'Appennino: trovato grazie al suo cane

Se n'è andato sulle montagne che tanto amava Davide Montanari, 52enne di Copparo, residente a Casalecchio. Lo hanno trovato senza vita la notte tra domenica e lunedì nei boschi di Sambuca Pistoiese.

Dirigente del Comune di Casalecchio e appassionato di trekking, era partito per un'escursione domenica mattina insieme al suo cane, ma i familiari, non vedendolo rientrare e non avendo sue notizie, hanno dato l'allarme in serata. Sono partite le ricerche dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del Soccorso alpino.

Davide è stato trovato intorno a mezzanotte, probabilmente stroncato da un malore. E' stata disposta l'autopsia. Il suo cane lo ha vegliato e abbaiando ha fatto sì che i soccorritore lo trovassero.