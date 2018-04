Persiceto, cadavere nel laghetto a Decima: è un uomo di 71 anni

Non sono stati trovati documenti addosso al cadavere rinvenuto questa mattina presto in un piccolo lago nelle campagne di San Matteo della Decima, nel territorio di San Giovanni in Persiceto. A fare la scoperta è stato un passante.

Trovata la bici

Il corpo è stato successivamente identificato: si tratta di un pensoonato di 71 anni che viveva a Decima. Delle indagini si occupano i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto che non escludono l'ipotesi del suicidio. Poco lontano, in via Calcina Vecchia, è stata rinvenuta la bicicletta, con la quale l'uomo si spostava. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i sommozzatori.