'Il Governo premia chi non paga': il Comune di Bologna non 'condona' i debiti

Il Comune di Bologna non si avvale della definizione agevolata per i crediti comunali oggetto di ingiunzione, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del Decreto Crescita entrato in vigore il 1° maggio 2019.

Lo ha deciso la Giunta ed è “in linea con quanto già precedentemente deliberato in relazione ad analogo strumento di condono”, fanno sapere. Infatti, già nel 2016, Palazzo D'Accursio non si avvalse della “definizione agevolata” dei debiti oggetto di riscossione diretta da parte dell'amministrazione secondo quanto stabilito dal Decreto fiscale, la coriddetta "rottamazione delle cartelle".

La Giunta non ritiene opportuno "esercitare questa facoltà, perché rischia di provocare disparità verso i cittadini che hanno pagato puntualmente i crediti che diventano oggetto di ingiunzione. L’attività di riscossione (anche coattiva) è portata avanti con efficacia ed efficienza e introdurre questa forma per sanare le pendenze produrrebbe sicuramente effetti negativi, disincentivando i pagamenti - continua la nota - un'altra delle motivazioni che ha portato l'amministrazione bolognese a non avvalersi della definizione agevolata è quella relativa alle ricadute operative legate all'introduzione di questa misura che rischiano di essere gravose dal punto di vista amministrativo e di contrastare invece con il principio della semplificazione amministrativa"

"Il rapporto tra cittadini e Comune è un rapporto di fiducia che si basa su regole certe - sottolinea l'assessore al Bilancio e Finanze Davide Conte -. Ecco perché non si può aderire al condono proposto dal governo: il governo del cambiamento cambia le regole del gioco, premiando chi non ha pagato e danneggiando chi ha fatto le cose per bene, pagando nei tempi e nei modi giusti. Il contrario di quello che cerchiamo di fare a Bologna con regole più chiare, un’attenzione all’informazione corretta e una cura particolare di quanti si trovano in una reale difficoltà a pagare".