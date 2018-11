Turismo e lavoro, i civici di sinistra: 'Via i dehors a chi assume in nero'

Via i dehors ai locali che assumono in nero o comunque non rispettano le norme sul lavoro. Pugno duro sui proprietari di case che affittano molti appartamenti su Airbnb e le altre piattaforme turistiche. La carta dei diritti dei riders estesa anche ai ristoranti.

Coalizione civica presenta un pacchetto di misure per 'contenere' alcune storture generate dal boom turistico a Bologna e attira l'attenzione della giunta Merola, in particolare di Matteo Lepore (turismo), Alberto Aitini (sicurezza) e Marco Lombardo (lavoro).

"Informalmente alcuni assessori hanno dimostrato assoluta disponibilita' sulle nostre proposte, ma adesso si tratta di stringere", dice il capogruppo di Coalizione civica Federico Martelloni, che oggi ha presentato il pacchetto di proposte insieme alla collega Emily Clancy.

"Crediamo sia alla portata di Bologna l'obiettivo di diventare una delle città meno diseguali d'Europa, ma prima devono cambiare alcune cose- premette Martelloni- l'impressione è che la ricchezza generata dal turismo non venga adeguatamente redistribuita e che l'occupazione spesso sia precaria, quando non irregolare o gratuita".

Di qui le proposte della lista civica sui ristoranti e i pubblici esercizi. Tra cui quella di "revocare i dehors nel caso vengano riscontrate irregolarita'" di natura "retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro". Non solo.