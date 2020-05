Fase due e locali: dehors, già un centinaio di domande nel primo giorno

Sono già un centinaio, nel primo giorno utile, le domande per estendere i dehorssecondo il nuovo regolamento licenziato dal Comune per venitre incontro agli osti dei locali nella fase due dell'epidemia.

Ieri la Giunta del Comune di Bologna ha approvato i criteri operativi per l'attuazione del piano straordinario per l'occupazione di suolo pubblico, da ieri i gestori dei locali avevano la possibilità di inviare le richieste all'amministrazione e sono già un centinaio le domande presentate per ampliare i dehors esistenti o ottenere nuove concessioni. "Siamo già al lavoro", dichiara l'assessore al Commercio, Alberto Aitini.

Nella giornata di ieri, infatti, "si è riunito il gruppo intersettoriale per iniziare ad analizzare le richieste arrivate", spiega l'assessore, aggiungendo che la la 'task-force' continuerà questo confronto anche domani. Dalle prime valutazioni, intanto, emerge che "alcune domande vanno modificate o riformulate perché non rispettano i parametri che la Giunta ha deciso", riferisce Aitini. (Pam/ Dire)