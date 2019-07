Sospetto caso di Dengue in zona Reno, attivata disinfestazione straordinaria

Un altro sospetto caso importato di Dengue a Bologna. La segnalazione è arrivata ieri sera e attorno alla zona del residente colpito, in zona Barca, sono state attivate le misure di profilassi. Da questa notte, tra il 31 luglio e il 1 agosto, si procederà con la disinfestazione nell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.

I trattamenti diurni partiranno invece da domani, giovedì 1 agosto. La zona di trattamento comprende parte di via Battindarno, via Veronese, via Borghese e via Marcovigi e si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata oltre che di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, a partire da questa notte fino al 3 agosto.