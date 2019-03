Lavora come dentista ma è senza laurea: nei guai studio medico

Un 60enne tecnico alla poltrona in uno studio dentistico è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Intervento dei Nas in un paese della Bassa bolognese, dove nei giorni scorsi il Nucleo anti-sofisticazione e sanitario del capoluogo è intervenuto per controllare l'operato della struttura.

In base a quanto ricostruito l'uomo, con la compiacenza degli altri due medici associati, avrebbe effettuato una serie di interventi nel cavo orale dei pazienti, anche se privo di laurea o dei titoli per farlo. Assieme al 60enne sono finiti deferiti alla Procura anche i due medici che gestiscono lo studio medico.