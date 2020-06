Colonnine prese a calci e minacce con la pistola: fioccano le denunce

Ammonterebbe a circa 200 euro il danno procurato da un 24enne, originario di Frosinone, a una colonnina di rifornimento a Molinella. Le immagini delle telecamere hanno immortalato il giovane mentre, intorno alle 23:40, ha improvvisamente preso a calci il cash dispenser della stazione di servizio. Dopo gli accertamenti i carabinieri hanno proceduto con una denuncia per danneggiamento.

I carabinieri sono intervenuti anche a Bologna, in via Bottego, per una segnalazione di minacce a mano armata. Tutto è originato alle 00:30, quando la vittima delle minacce, un 55enne, ha chiamato il 112 segnalando quanto appena accaduto. Arrivati a casa della controparte, un 43enne bolognese, i militari hanno rinvenuto l'arma utilizzata, rivelatasi poi una pistola scacciacani. L'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi.