Controlli della Polizia: due denunce per inottemperanza al foglio di via

Due denunce per inottemperanza di foglio di via obbligatorio da parte della Polizia di Stato. Il primo ieri mattina verso le 10 in via Erbosa, durante normale controllo del territorio: denunciato un albanese del '99, che aveva commesso reati contro il patrimonio ed era gravato, appunto, da un foglio di via.

Denunciata anche una donna rumena del 1988, senza fissa dimora, controllata ieri notte: anche lei con precedenti per reati contro il patrimonio.