Controlli anti-droga: spaccio in via Marsala e in piazza dell'Unità

Controlli delle volanti della Polizia per contrastare i fenomeni legati allo spaccio di droga: due denunce a piede libero per due soggetti pizzicati in via Marsala e in Piazza dell'Unità, entrambi con addosso della marijuana. Il primo pusher, segnalato intorno alle 11.20 di mattina in zona Bolognina e bloccato dagli agenti aveva addosso 5 grammi di "erba": si tratta di un libico classe '94 già conosciuto dalle forze dell'ordine (con diversi alias) irregolare sul territorio.

Il secondo circa un'ora dopo, alle 12.30. Segnalato da alcuni cittadini è stato fermato e perquisito: i poliziotti gli hanno trovato addosso 10 grammi di marijuana e una ventina di euro. Senza precedenti ma irragolare anche lui.