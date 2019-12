Ubriachi molesti al mini-market: nottata movimentata in via Irnerio

Il titolare di un piccolo negozietto di alimentari di via Irnerio alla vista della volante della Polizia ha iniziato a sbracciarsi per farsi notare e chiedere aiuto. Insieme a lui due soggetti, un bolognese classe '84 e un napoletano del '71, che avevano preso una birra ma non la volevano pagare. E' successo la scorsa notte intorno alle tre e mezza ed entrambi sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta, con un'ulteriore sanzione per ubriachezza molesta.