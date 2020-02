In auto una pistola e un cutter: denunciato a San Giovanni in Persiceto

Un uomo di 31 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere dai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto. In auto infatti, una Mercedes parcheggiata davanti a una banca in via Dogali (e questo ha destato i sospetti dehli uomini in divisa), sono stati trovati una pistola ad avancarica a percussione e un cutter. Il soggetto, moldavo di origine, è domiciliato ad Anzola dell'Emilia.