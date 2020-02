Incidente ferroviario: treno AV deraglia, circolazione sospesa tra Milano e Bologna

Dalle 5.30 di oggi 6 febbraio circolazione sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per il deragliamento del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Alcune vetture si sarebbero ribaltate. Le cause sono in corso di accertamento.

Come riferisce Alessandro gemme su Milano Today, sono in corso le operazioni di soccorso con squadre sia dalla Lombardia che dall'Emilia. Sul posto sono al lavoro i vigili de fuoco e i sanitari del 118 con oltre 10 ambulanze e due elicotteri. Per il momento — ma sono informazioni parziali — il bilancio è di due morti, entrambi i ferrovieri, e di 27 feriti, nessuno in pericolo di vita.

"Il pensiero a vittime e feriti del deragliamento di Lodi e vicinanza ai familiari - scrive il presidente della regione Stefano Bonaccini - alcuni feriti sono ai ProntoSoccorso di Piacenza e Castel San Giovanni. Il 118 di Piacenza e tutte le strutture Ausl piacentina allertate e pronte a intervenire se richiesto dalle autorità lombarde".

"Il Gruppo FS Italiane e tutti i ferrovieri esprimono profondo cordoglio per il decesso dei due colleghi macchinisti del treno alta velocità 9595 Milano – Salerno - si legge in una nota - il Gruppo FS Italiane è vicino ai familiari dei colleghi offrendo il massimo supporto a loro e a tutte le persone coinvolte nell’incidente di stamattina".

Treno deragliato Milano - Bologna: la dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato da IlPiacenza sembra che la motrice del treno sia deragliata staccandosi dal resto del convoglio e andandosi a schiantare contro una cabina elettrica di servizio a margine della ferrovia. Deragliato anche il secondo vagone che si è inclinato su un fianco. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incidente ferroviario.

Treni cancellati e ritardi sulla linea AV Milano - Bologna - Roma

Aggiornamento - ore 8:00: Il traffico permane sospeso. I treni sono istradati su percorso alternativo tra Milano e Piacenza con maggior tempo di percorrenza di 60 minuti.

Treni cancellati:

FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) - Napoli Centrale (14:13)

FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (13:00)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)

FR 9619 Milano Centrale (10:00) - Napoli Centrale (14:33): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10)

FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9531 Milano Centrale (11:10) - Napoli Centrale (16:12): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9536 Napoli Centrale (11:40) - Milano Centrale (16:50): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9543/9545 Milano Centrale (14:10) - Salerno (20:06): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9640 Roma Termini (14:20) - Milano Centrale (17:30): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9552/9554 Salerno (14:45) - Milano Centrale (20:50): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Roma Termini (18:40): Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia

Treni parzialmente cancellati:

FB 8814 Lecce (6:06) - Milano Centrale (15:25): limitato a Bologna Centrale (13:15)

FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:52): origine da Bologna Centrale (14:42)

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37): limitato a Bologna Centrale (11:01)

IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58)