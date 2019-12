"Docce fredde dopo il derby di Natale": continua lo scontro tra sindacati di polizia e il questore

Docce fredde dopo il già contestato servizio per derby di Natale. E' quello che denunciano i sindacati di polizia, in una nota congiunta, rivolta al questore Bernabei all'indomani della partita tra Virtus e Fortitudo.

La questione del lavoro durante il giorno di Natale per seguire la sicurezza del match era già stata sollevata dagli stessi sindacati, con una richiesta di spostamento della partita rispedita al mittente dai vertici della questura. Ora , dopo il servizio contestato, si è aperto un altro fronte, proprio sul disservizio in caserma al termine del servizio.

"Già dalla mattina del 24 dicembre -spiega la nota sindacale- una caldaia della Caserma Smiraglia andava in blocco" ed è proseguito anche il giorno dopo. Come conseguenza -chiosano i sindacati di polizia- gli agenti "dopo ore in piedi ed al freddo, non hanno potuto nemmeno fare una dignitosa doccia calda".

Oltre a questo a fare storcere il naso agli agenti è anche il ritardo nella distribuzione dei buoni pasto. Per entrambi i motivi il Sap, il Siulp, Fed Coisp e Sialp, chiedono urgenti riscontri, osservando che "l'assenza di risposte suona come mancanza di rispetto per gli stessi colleghi, prima, e per il ruolo delle organizzazioni sindacali poi".