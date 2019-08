Detenuto 'distrugge la cella' al Pratello, il sindacato: "Trasferitelo"

Ancora un episodio di aggressione e disordini al carcere del Pratello. Un giovane detenuto con precedenti per fatti analoghi, durante il turno notturno "manifestava una condotta particolarmente esagitata, distruggeva tutti gli effetti presenti nella camera di pernottamento, specie nel locale bagno, cosi arrecare un grave disturbo alla quiete penitenziaria". Lo scrive il sindacato degli agenti penitenziari Sinappe in una comunicazione inviata agli organi competenti.

I poliziotti penitenziari, richiamati anche fuori dall’orario di servizio, e il Cmandante di reparto sono intervenuti per

riportare l'ordine e la sicurezza.

"Appare del tutto discutibile la presenza attuale del detenuto in argomento, senza voler addentrarsi nei profili tecnici di

competenza, considerato però che già in diverse occasioni presentava problematiche gestionali degne di nota - scrive il Sinappe che chiede il trasferimento del soggetto - in altri Istituti, onde evitare eventuali e prossime che potrebbero essere nefaste sia per gli addetti ai lavori che della restante popolazione detenuta".