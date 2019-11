Dozza, giovane detenuto si suicida in cella

Un giovane ergastolano si è tolto la vita nel carcere di Bologna, ieri sera, impiccandosi alle sbarre della sua cella con le lenzuola. Vittima un 27enne romeno alla Dozza per scontare una condanna definitiva per un reato grave, commesso nel ferrarese, del quale era stato ritenuto responsabile .

Era stato condannato in Cassazione all'ergastolo e a diversi mesi di isolamento diurno, quindi si torna a parlare delle condizioni di vita in carcere, a partire dal sovraffollamento: in particolare, la capienza regolamentare dell'istituto di Bologna +è di 500 persone, mentre al momento i detenuti sono 900. Solo 5 gli educatori, che dovrebbero essere almeno 10 in più.

I sindacati hanno denunciato più volte la situazione critica, a partire dalle condizioni dell'infermeria e del settore riservato ai nuovi giunti, persone che vengono dalla libertà o da altri istituti.

Dall'inizio dell'anno, nella casa circondariale bolognese, è il terzo suicidio. In Italia, secondo quanto riportato nel dossier "Morire di carcere: dossier 2000-2019" di Ristretti Orizzonti, nel 2019 (dati aggiornati al 20 novembre, ndr) si sono suicidati 42 detenuti, su un totale di 115 detenuti morti in carcere.

Poche settimane fa, nella relazione annuale, Antonio Inanniello, Garante dei detenuti del Comune di Bologna, aveva parlato di "numerosi atti di autolesionismo -287 nel 2018- e tentativi autosoppressivi -23 nel 2018- sventati anche grazie al tempestivo intervento del personale penitenziario", per poi aggiungere: "Proprio per quanto riguarda il rischio suicidario in carcere risulta necessaria l'attivazione di un'adeguata per una più incisiva attuazione del Piano nazionale di prevenzione in quanto, oltre all'attenzione degli operatori professionali, risultano decisivi ai fini della prevenzione anche i contributi atecnici che comunque possono, e auspicabilmente devono, portare le figure che hanno una presenza costante nei settori detentivi e possono venire in contatto con situazioni di rischio. Fra questi ci sono gli operatori della Polizia Penitenziaria, le stesse altre persone detenute, i volontari" (dire)