Lavori in corso, 5 linee bus deviate da lunedì

Da lunedì cinque linee degli autobus a Bologna subiranno delle modifiche per via di lavori di scavo. Come riporta Tper, la zona interessata è un tratto di via Castiglione e le linee coinvolte sono la 11, 13, 20, 30 e F. In più, a causa lavori da parte di E-Distribuzione, piazza della Mercanzia e il tratto di via Castiglione tra la piazza e via Farini saranno chiuse al transito delle auto. Le modifiche saranno in vigore da lunedì mattina alle 8.30 e la situazione tornerà alla normalità alla fine dei lavori.

Fermate soppresse

Per quanto riguarda la linea 11 in direzione Ponticella le fermate soppresse sono la 903 di piazza Minghetti e la 905, fermata Garganelli; le fermate provvisorie diventano la 111 in strada Maggiore), 117 (Torleone) e la 26 (Carducci). Il transito invece in direzione opposta, verso Bertalia, è regolare.

Sulla linea 13, in direzione Pavese-Rastignano sono soppresse le fermate 903 in piazza Minghetti; 905 (Garganelli); 911 (Baraccano). Le fermate provvisorie invece saranno la 111 in strada Maggiore, la 117 (Torleone) e la 26 (Carducci). Il transito verso Normandia invece rimane regolare. Sulla linea 20 modifiche in direzione Casalecchio: soppresse le fermate 105 in via Rizzoli, 902 (Minghetti), 753 Farini, 755 (Collegio di Spagna), 759 (Nosadella) e infine la 761 di porta Saragozza-Frassinago. Le fermate provvisorie diventano la 601 in via Ugo Bassi, la 701 in piazza Malpighi, 705 in via Sant'Isaia, 709 di porta Sant'Isaia, la 53 (porta Sant'Isaia in viale Pepoli), la 51 (porta Saragozza e liceo Righi). Tutto regolare in direzione Pilastro.