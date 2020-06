Mafie, DIA Bologna confisca beni per oltre 500 mila euro a imprenditore

Beni del valore di oltre 500 mila euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Bologna a Pasquale Brescia, 53 anni, imprenditore originario di Crotone che si è trasferito nel 1989 a Reggio Emilia, dove risulta domiciliato, sebbene sia oggi detenuto nel carcere di Parma.

Sotto sequestro sono finiti, in particolare, un appartamento a Milano, due terreni in Calabria e diversi conti correnti. Nel 2018 Brescia è stato condannato a 16 anni di reclusione con rito abbreviato nell'ambito del processo Aemilia, il più grande mai celebrato al nord contro la 'ndrangheta, partito nel 2015.

Per i giudici di primo grado è un "imprenditore intraneo" alla cosca di Cutro (provincia di Crotone) che fa capo a Nicolino Grande Aracri. A Reggio Emilia Brescia gestiva anche un ristorante, ritenuto dagli investigatori punto di ritrovo abituale degli esponenti della consorteria mafiosa . Nel 2018 Brescia è stato condannato anche a sei anni e nove mesi per aver intestato fittiziamente alla moglie la società di riferimento del ristorante, per metterla al riparo da eventuali misure dell'autorità giudiziaria. (agenzia Dire)