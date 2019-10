Il Grand Hotel Majestic diventa "Excelsior": nella suite dormono Diabolik ed Eva Kant

Il 5 stelle lusso "Majestic" di via Indipendenza trasformato in Grand Hotel Excelsior per ospitare il re del terrore e la sua compagna e complice. E'' una delle location scelte come set di "Diabolik", la nuova pellicola dei Manetti bros. che riporta sul grande schermo il personaggio nato dalla fantasia delle sorelle Giussani.

La suite presidenziale Giambologna ha fatto da cornice per una delle scene tra i due protagonisti, interpretati da Luca Marinelli e Miriam Leone. La location richiama l'atmosfera del periodo storico in cui si svolgono le vicende del re del terrore. A questo proposito, sono risultati perfetti i mobili d'antiquariato francese, i marmi di Carrara rosa e il letto a semi-baldacchino: caratteristiche molto apprezzate anche da Lady Diana, che soggiornò in questa stessa suite.

Non è la prima volta che l'hotel Baglioni viene scelto come set cinematografico: a partire dagli anni Venti e nei decenni successivi il palazzo è diventato la "casa bolognese" delle star italiane e hollywoodiane. Tra suite, sale e corridoi hanno camminato Clark Gable, Anna Magnani, Sean Connery, Burt Lancaster, Spike Lee, Roger Moore, Gerard Depardieu, Woody Allen e moltissime altre personalità del jet set, del mondo della cultura e dello spettacolo. (dire)