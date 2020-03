Gianni Morandi suona per i fan: "Uno su mille è poco, ce la faremo tutti" | VIDEO

"Se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci credere. Devi contare solo di te (...) tutti ce la faremo, uno su mille è troppo poco – dice Gianni Morandi in una delle dirette Facebook del 17 marzo – uno su mille ce la fa è un modo per dire che ce la fa chi ce la mette tutta: noi ce la metteremo tutta e usciremo da questo momento brutto".

"La mia quarantena? Si resta in casa – prosegue rispondendo a uno dei fan – si deve seguire questa modalità perché è molto importante: io resto in casa, leggo e ho sempre questa chitarra con me. Una cosa bella di questo periodo è la possibilità di prendere le cose un po' più con calma, dedicando il tempo che abbiamo davanti alle persone che amiamo".

(Video Facebook Gianni Morandi)