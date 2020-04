Coronavirus, disabile solo in casa e in preda al panico: in aiuto arrivano i Carabinieri

Tra le varie richieste di aiuto alle quali le forze dell'ordine fanno fronte ogni giorno, non mancano quelle di persone sole e più fragili, com'è accaduto ieri 5 aprile. L'operatore della Centrale Operativa del 112 del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, ha risposto a un cittadino disabile residente in provincia, ristretto in casa per l’emergenza COVID-19, e da solo: "Aiutatemi a recuperare il mio deambulatore che non riesco a camminare”.

L'uomo non riusciva a raggiungere il suo deambulatore che aveva lasciato in giardino e, temendo il peggio, ha preso il telefono e ha chiamato i Carabinieri. Due militari della Stazione di San Lazzaro di Savena sono andati in soccorso del disabile, in preda al panico e alla solitudine.

Qualche giorno, un'altra drammatica telefonata di una adolescente che chiedeva aiuto, sempre ai Carabinieri, perchè il padre, unica fonte di reddito, in questo periodo non lavora e la famiglia sta avendo gravi difficoltà economiche.

I Carabinieri ricordano che il numero unico di emergenza 112 è gratuito e a disposizione della cittadinanza a qualsiasi ora del giorno e della notte per raccogliere richieste di aiuto, mentre per dare un aiuto psicologico la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione il numero 051 6597234, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. Rispondono gli psicologi del DSM-DP dell’Ausl, insieme alla rete delle Associazioni del CUFO e con la collaborazione della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.