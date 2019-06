Imbarco negato a due disabili, Comune: "Aeroporto non ha discriminato"

Sulla vicenda denunciata da due giovani disabili su Facebook, lasciate per due volte a terra all'aeroporto di Bologna, il Comune di Bologna farà le verifiche del caso e al momento esclude comportamenti discriminatori.

"Dalla ricostruzione della vicenda - risponde l'assessore comunale alle Politiche per il terzo settore Marco Lombardo - a me non sembra che si possa imputare all'aeroporto di Bologna un comportamento discriminatorio. Semmai, la verifica va fatta per capire se le due società, Aerlingus e Lufthansa, e la società di handling hanno rispettato le normative europee; in particolare il regolamento europeo sulla disabilità nel trasporto aereo. Come pure va capito - continua - se le due passeggere hanno rispettato la procedura che tecnicamente si chiama di stretcher, cioè la procedura per poter usufruire di quel tipo di servizio".

A porre il tema in question time sono state lei consigliere Emily Clancy (Coalizione civica), Isabella Angiuli (Pd), Elena Foresti (M5s) e Paola Francesca Scarano (Lega Nord).