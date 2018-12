Alto Reno Terme, la Finanza scopre discarica abusiva

Una discarica abusiva, in un'area recintata. E' quello che ha scoperto la Tenenza di Vergato della Guardia di Finanza di Bologna, durante un pattugliamento del territorio. In tutto è stata sequestrata un'area di 90 metri quadri ove erano stoccati rifiuti speciali non pericolosi, per lo più di materiale edile.

La discarica, illegale e abusiva, è stata rinvenuta in un'area boschiva privata vicino alla frazione di Ponte della Venturina. I finanzieri hanno messo i sigilli a tutto il perimetro e inoltrato la notizia di reato alla Procura. Proseguono le indagini delle Fiamme Gialle felsinee tese ad individuare la provenienza dei rifiuti e gli autori del reato.