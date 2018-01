Tar sulla discarica di Imola, il Comune si impegna sui presidi ambientali

A seguito della sentenza del TAR, che si è pronunciato sulla delibera della Regione Emilia in merito alla discarica “Tre Monti”, il Comune di Imola si è immediatamente attivato, in accordo con ARPAE e AUSL, sulla predisposizione di una ordinanza che tuteli i presidi ambientali e sanitari.

La sentenza del TAR, infatti, annulla le autorizzazioni ambientali relative all'impianto; diventa pertanto fondamentale che Herambiente mantenga i presidi relativi alla captazione e trattamento del biogas, ai fini del recupero energetico; relativi alla gestione del percolato; relativi alla vigilanza sull'impianto e si attivi per lo svuotamento del materiale di rifiuto presente nell’impianto TMB (Trattamento meccanico biologico).

Il Comune precisa che venendo meno il conferimento alla discarica “Tre Monti”, è compito della Regione Emilia-Romagna spostare i rifiuti urbani della città di Imola e di altri Comuni della zona verso altri impianti.

Per quello che riguarda il normale funzionamento della raccolta dei rifiuti della città di Imola, nulla cambierà sugli svuotamenti e sulla pulizia della città. Il Comune si è attivato su questo fronte e ha già avuto modo di confrontarsi con la Regione Emilia-Romagna e con Herambiente per avere la piena garanzia di assenza di disagi per la cittadinanza.